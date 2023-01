Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt lädt für Sonntag um 11.30 Uhr zu einer Pfarreiversammlung in die Landauer Marienkirche ein. Bei dem Treffen werden Vorschläge von Verwaltungs- und Pfarreirat für die Pfarrei vorgestellt, die sich vor dem Hintergrund des Rückgangs ehrenamtlichen Engagements und der personellen und finanziellen Ressourcen damit befasst haben, wie es unter diesen Voraussetzungen in der Pfarrei weitergeht. Zum Beispiel wie mit den in den 60er- bis 80er-Jahren gebauten, lange Zeit ausgelasteten und heute großteils nur unzureichend genutzten Gebäuden umgegangen wird. Thema wird auch sein, wie neue Strukturen und Versammlungsmöglichkeiten geschaffen werden können.