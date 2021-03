Die von Käthe Kerbstat (Die Partei) und elf weiteren Stadträtinnen und -räten geforderten Pfandsammelringe an öffentlichen Mülleimern wird es vorerst nicht geben. Die Halterungen sollten dazu dienen, Pfandflaschen und Dosen aufzunehmen, damit Sammler nicht in die Mülleimer greifen müssen und sich nicht so leicht verletzten. Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der für den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) zuständig ist, sagte dass es vor Jahren schon einmal einen Versuch mit solchen Haltern gegeben habe, dass diese sich aber nicht bewährt hätten. Er nannte Vandalismus und Verschmutzung als Probleme. Bei 554 Mülleimern im Stadtgebiet wäre der Unterhalt sehr aufwendig. Nun soll sich zuerst einmal der Arbeitskreis Stadtbildpflege mit dem Thema befassen.