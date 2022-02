Der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb hat an drei Mülleimern in der Fußgängerzone Pfandringe angebracht. Wie der Betrieb mitteilt, können dort Menschen die Pfandflaschen ablegen, falls sie diese nicht in Geschäfte zurückbringen wollen. Das erleichtere Menschen, die Leergut sammeln, die Pfandflaschen mitzunehmen. Die Ringe sollen zunächst ein halbes Jahr getestet werden. Im Südpark sollen ebenfalls solche Pfandringe angebracht werden. Der EWL bittet darum, die Halterungen nicht zweckzuentfremden und beispielsweise keine To-go-Kaffeebecher einzuhängen. Die Pfandringe sind jeweils an einem Abfallbehälter in der Kronstraße beim Marktplatz, in der Kronstraße Ecke Gerberstraße sowie in der Marktstraße am Stiftsplatz. Die Pfandringe gehen zurück auf eine Idee der Stadträtin Katharina Kerbstat (Die Partei).