An Mülleimern an zentralen Stellen im Landauer Stadtgebiet sowie in den Parks sollen Pfandsammelringen angebracht werden. Das haben Katharina Kerbstat (Die Partei) sowie elf weitere Ratsmitglieder von SPD, Linke und Pfeffer&Salz beantragt. Entscheiden muss der Stadtrat, der sich am Dienstag ab 17 Uhr in seiner Videokonferenz unter anderem mit diesem Thema befassen wird. Die Sammelringe sind Plastikhalter, in die man Pfandflaschen und Dosen stellen kann. Kerbstat und ihre Mitstreiterinnen versprechen sich davon eine höhere Ausbeute und geringere Verletzungsgefahren für Flaschensammler, bei denen es sich um Menschen handele, die ihre geringen Renten oder Hartz-IV-Sätze aufbessern müssten. Stadt- oder Parkbesucher könnten von den Ringen ebenfalls profitieren, da dann die Mülleimer nicht so schnell voll seien. Die Kosten für die Halter seien gering und könnten über Werbung finanziert werden.

Ansonsten geht es in der Sitzung unter anderem um den Ausbau des Minikreisels in den Straßen An 44/Nordring/Fortstraße, wo es wiederholt Radfahrer von Autos angefahren worden sind.

Wer an der Ratssitzung am Dienstag ab 17 Uhr teilnehmen will, kann über die Pressestelle der Stadt per Mail an presse@landau.de einen Zugangslink anfordern.