Seit Samstag sucht die Polizei Bad Bergzabern vergeblich eine 24-jährige Patientin des Pfalzklinikums in Klingenmünster, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Dienstagmittag mitgeteilt hat. Demnach könnte sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden. Kräfte der Polizei hätten die Vermisste trotz intensiver Suche, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, nicht gefunden. Deshalb bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 1,65 Meter groß, schlank, rund 55 Kilo schwer. Die Vermisste hat mittellange blonde Haare, trägt braune Leggings, ein khakifarbenes Oberteil, eine weiße Jacke der Marke Hummel und führt möglicherweise eine Edeka-Plastiktüte mit sich. Sie sieht jünger aus, als sie tatsächlich ist. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 entgegen.