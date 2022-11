Am Mittwoch, 30. November, 14 Uhr, gedenkt das Pfalzklinikum der verhungerten Menschen in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster. Die Andacht findet an der Gedenkstätte in Klingenmünster statt. Vor genau 80 Jahren trat der „Bayerische Hungererlass“ in Kraft, der besagte, dass nicht arbeitsfähige Kranke zugunsten arbeitsfähiger Kranker weniger zu essen erhalten sollten. Dazu wurden in Klingenmünster mindestens zwei spezielle Hungerstationen eingerichtet. Durch bewusst herbeigeführte Mangelernährung starben so alleine in der Klinik in Klingenmünster nach eigenen Angaben mehr als 1700 Patienten. Die Namen der Opfer sind bis heute nicht bekannt. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen, es wird um das Tragen einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske gebeten.