Das Landauer Ambulanz-Zentrum des Pfalzklinikums in der Paul-von-Denis-Straße 2b bietet ab sofort auch gruppentherapeutische Angebote für Long-Covid-Erkrankte an. Wie das Pfalzklinikum mitteilt, ist ein Einstieg in die Gruppe zu jeder Zeit möglich. Teilnahmevoraussetzung ist eine Heilmittelverordnung für Ergotherapie mit dem Heilmittel „psychisch-funktionelle Behandlung“. Anmeldung ist erforderlich. Kontakt: Heike Reichert, Telefon 06349 90005210750 oder E-Mail heike.reichert@pfalzklinikum.de sowie bei Marion Persch, Telefon 06349 9001081 oder E-Mail marion.persch@pfalzklinikum.de.