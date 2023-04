Maria E. und Heinrich K. sind Opfer der NS-Psychiatrie geworden und mit ihnen mehr als 2000 weitere Patientinnen und Patienten in Klingenmünster. Was in dieser Zeit psychisch kranken und beeinträchtigten Menschen angetan wurde und wie das geschehen konnte, zeigt die Dauerausstellung „NS-Psychiatrie in der Pfalz“. Während der Corona-Pandemie musste die Ausstellung im Alleehaus auf dem Gelände des Pfalzklinikums in Klingenmünster geschlossen bleiben – nun hat sie wieder ihre Pforten geöffnet, wie das Pfalzklinikum mitteilt. Alle Interessierten können ab sofort jeden Mittwoch zwischen 14.30 und 16 Uhr die Ausstellung im Gebäude 43 besuchen. Der Eintritt ist frei.

Info



Die Ausstellung „NS-Psychiatrie in der Pfalz“ im Gebäude 43 des Pfalzklinikums Klingenmünster, Weinstraße 100, ist ab sofort jeden Mittwoch von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung gibt es auch als mobile Tafeln zum Ausleihen für Institutionen, Vereine oder andere Interessierte. Die Ausleihe erfolgt unentgeltlich.