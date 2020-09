Die erste Pfalzgenuss-Radtour am Samstag, 19. September, führt durch 16 Stationen – darunter zahlreiche Weingüter. Dabei gibt’s auch was zu gewinnen, verspricht der Veranstalter.

Dabei sind außerhalb Landaus unter anderem das Leinsweilerer Wein- und Sektgut Stübinger und der Siebeldinger Wilhelmshof. Einige Stationen, wie das Landauer Hotel Soho mit spanischen Albondigas, geben auch Einblicke in die internationale Küche. In die Tour lasse sich an jedem beliebigen Standort einsteigen, weshalb sie auch für weniger sportliche Radler gut geeignet sie. Radfahrer können die Stationen von 10 Uhr bis 18 Uhr, wie lange sie dort bleiben, bleibe natürlich ihnen überlassen. Teilnehmer können sich einen Genusspass beim Veranstalter 100 Prozent Pfalz im Netz herunterladen. Kosten: 25 Euro. Auf der Internetpräsenz sind auch mögliche Route in einer Karte eingezeichnet. Wer die meisten Stationen absolviert, erhalte eine Trophäe. Bei Gleichstand entscheide ein Losverfahren.

