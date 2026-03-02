Wenn sich die Pfalz in ein zartrosa Blütenmeer verwandelt, wird Edenkoben erneut zum Anziehungspunkt für Einheimische wie Touristen: Die Mandelmeile auf der rund drei Kilometer langen Villastraße unterhalb von Schloss Villa Ludwigshöfe öffnet am kommenden Wochenende. Gastronomisch bespielt wird die Straße am 7. und 8. sowie am 14. und 15. März, also jeweils samstags und sonntags. Eventuell wird es auch noch Zusatztermine am 21. und 22. März geben, wie es in der Mitteilung heißt. Geöffnet sind die Stände jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Genussmeile erstreckt sich entlang der Villastraße vom westlichen Stadtrand bis zum Waldrand. Zwischen dem Parkplatz am Fritz-Claus-Weg und den Tennisplätzen präsentieren sich acht Weingüter. Zudem gibt es ein kulinarisches Angebot, unter anderem im Tennisheim. Für Besucher wird ein Bus-Shuttle vom Bahnhof Edenkoben eingerichtet. Während der Veranstaltungstage ist die Villastraße für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Klosterstraße ist ausgeschildert. Parkflächen in der Nähe des Festgebietes werden noch ausgeschildert. Weitere Infos etwa zum Programm und den Parkmöglichkeiten gibt es im Internet unter www.mandelmeile-edenkoben.de.