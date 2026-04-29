Die Messe „Sparkling Twenties“ in der Landauer Festhalle stellt am 10. Mai hochwertigen Sekt aus klassischer Flaschengärung vor. 60 Aussteller sind dabei.

Hochwertiger Sekt aus klassischer Flaschengärung erlebt seit rund zehn Jahren Aufschwung. Mit der Messe „Sparkling Twenties“ am 10. Mai, 12 bis 18 Uhr, bekommt diese Entwicklung in Landau eine neue Bühne. Die Veranstaltung bringe Produzenten, Fachpublikum und interessierte Besucher zusammen und fokussiere die traditionelle zweite Gärung in der Flasche wie Sascha Speicher vom Meininger Verlag im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt.

Eine neue Bühne

Die Premiere in der Jugendstil-Festhalle markiere einen Ortswechsel von Wachenheim auf eine „größere Bühne“ und gleichsam eine inhaltliche Erweiterung. Aus einer reinen Fachmesse wurde ein Format, das auch ein breites Publikum anspricht. Zugelassen sind Fachbesucher aus Gastronomie, Handel und Sommellerie ebenso wie private Gäste, erklärt der Schaumweinexperte Sascha Speicher. „Die Messe bietet eine sensorische Reise durch die Welt der besten internationalen Schaumweine.“

Rund 60 Aussteller werden bei der vom Meininger Verlag veranstalteten Messe vertreten sein, ausgewogen verteilt: ein Drittel davon kommt aus Pfalz, die damit die am stärksten vertretene Region ist, ein Drittel aus anderen Anbauregionen Deutschlands, und ein Drittel gibt Einblicke in die Sektwelt außerhalb Deutschlands. Insgesamt nehmen Erzeuger aus etwa zehn Ländern teil. Die Pfalz gelte als wichtiger Motor für hochwertigen deutschen Sekt, sagt Sascha Speicher.

Mehr als 200 Schaumweine

Zu den häufig genutzten Rebsorten zählen Riesling, Spätburgunder, Chardonnay und Weißburgunder. Sie bilden die Basis für Sekte nach traditioneller Methode mit längerer Reifung auf der Hefe, was komplexe Aromen und Struktur fördert. „Mehr als 200 Schaumweine wurden zur Verkostung ausgewählt.“. Erwartet werden etwa 600 bis 700 Gäste. Neben dem Produkt stehe das Erlebnis vor Ort im Fokus: Plattform für Begegnung, Austausch und direkte Marktrückmeldungen. Die Planung der Messe habe nahezu ein Jahr gedauert, erklärt Speicher.

Produkte unterscheiden sich regional

Trotz ähnlicher Methoden unterscheiden sich die Produkte regional. Klima, Boden und Rebsorten prägen den Stil; kalkhaltige Böden gelten als besonders geeignet, da sie Frische und Säurestruktur begünstigen. Neben der Verkostung steht der Austausch im Mittelpunkt: Fachgespräche, Rückmeldungen und Trenddiskussionen gehören dazu.

Der Zugang zur Messe erfolgt über Eintrittskarten im Vorverkauf und an der Tageskasse; Barzahlung ist vor Ort nicht möglich. Die „Sparkling Twenties“ verdeutliche die Veränderung der deutschen Sektlandschaft: wachsende Qualität, stärkere internationale Vernetzung und neue Formate ließen das Segment weiter an Bedeutung gewinnen, erklärt Sascha Speicher abschließend. „Das Angebot an Spitzensekt aus klassischer Flaschengärung war nie so groß wie heute.“

Weitere Veranstaltungen

„Die Stadt freut sich, Veranstaltungsort der Messe zu sein“, sagt die Landauer Tourismuschefin Nina Ziegler. Solche Formate stärkten die Wahrnehmung des Standorts und bieten lokalen Betrieben zusätzliche Präsentationsflächen. Parallel dazu fänden im Pop-up-Format Veranstaltungen rund um Wein und Schaumwein statt. Dazu zähle beispielsweise am 9. Mai der Soupe Salon im Weingut Jakob Gerau. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren Betriebe aus dem In- und Ausland ihre Weine. Auch alkoholfreie Alternativen und Proxies werden eine Rolle spielen. Ab 18 Uhr gehe der Tag dann in eine After-Show-Party über.

Info

Das Ticket für die Veranstaltung kostet 49 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.sparkling-twenties.de und unter www.soupe.familye