Die Deutschen Pfadfinder Sankt Georg vom Stamm Landau St. Albert sammeln Sachspenden für Familien und Kinder in der Ukraine. Dringend benötigt werden Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Schlafsäcke, Decken und Isomatten. Nur diese Dinge können angenommen werden. Der Transport der Hilfsgüter an die polnische Grenze wird von den Landauer Pfadfindern organisiert und dort an polnische Pfadfinder für den Weitertransport und die Verteilung vor Ort übergeben.

Die Sachspenden werden am Dienstag, 15. März, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. März, von 10 bis 15 Uhr in der St. Albertkirche, Drachenfelsstraße 2, Landau, entgegen genommen. Geldspenden werden ausschließlich für den Transport und für humanitäre Hilfsgüter verwendet.

Zusätzlich zur Sammlung werden über 100 Pfadfinder eine Schuhkartonaktion für ukrainische Kinder und Jugendliche starten.