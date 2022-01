Am Samstag sammeln die Pfadfinder vom Stamm Hedin Edenkoben-Hainfeld von 8.30 bis 17 Uhr Christbäume. Die Pfadfinder laufen wieder durch die Straßen von Hainfeld, Flemlingen, Rhodt, Edesheim und Edenkoben, um die Christbäume abzuholen. „Durch die pandemische Lage können wir nicht wie üblich an den Haustüren klingeln. Darum bitten wir, die Bäume gut sichtbar vor dem Haus abzulegen“, teilt der Verein mit. Die Pfadfinder freuen sich trotzdem über eine kleine Spende fürs Abholen auf folgendes Konto: Pfadfinder Stamm Hedin, Iban: DE38 5486 2500 0005 2080 50, VR-Bank Südpfalz. Das Geld fließt in die Jugendarbeit des Vereins und soll für das Zeltlager im Sommer eingesetzt werden.