Heiraten oder sich für die Beziehung segnen lassen – ohne lange Vorbereitungszeit: Das soll ein Trau-Event in der Pfälzerwaldhütte Schwarzer Fuchs in Annweiler am Trifels ermöglichen. Am Samstag, 30. Mai, sind dort zwischen 11 und 16 Uhr kurze, persönliche Zeremonien geplant.

Das Angebot richtet sich an Paare, die ihre Liebe feiern möchten, auch Ehejubilare oder Menschen, die sich einen Segen für ihre Beziehung wünschen. Ob standesamtlich verheiratet oder nicht, hetero oder queer: Im Mittelpunkt steht die persönliche Geschichte jedes Paares, heißt es in der Mitteilung. Die Zeremonien dauern rund 20 Minuten und werden von Pfarrern gestaltet. Sie könnten individuell angepasst werden: von klassisch-romantisch bis modern und locker. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem Liebe unkompliziert gefeiert werden kann – ohne Hürden, dafür mit viel Herz“, sagt Dekan Volker Janke.

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 29. Mai, per E-Mail an blessed@evkirchepfalz.de möglich. Wer sich später entscheidet, kann am Veranstaltungstag zum Anmeldedesk im Schwarzen Fuchs kommen und vor Ort einen Zeitraum buchen. Informationen gibt es unter blessed-pfalz.de/termine.