Die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße bietet für Menschen, die die Mandelblüte in diesem Jahr noch ohne großes Treiben genießen möchten, wieder die „Pfälzer Mandelboxen“ an. Das teilten Stadt und Kreis gemeinsam mit. Enthalten seien unter anderem Mandelblütenlikör, besondere Pralinen oder eine Backmischung für Mandelkuchen, sagt Bernd Wichmann, Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die limitierten „Pfälzer Mandelboxen“ können ab sofort per Telefon unter 06341 9687373, E-Mail an info@events-ld-suew.de oder über den Onlineshop www.shop-ld-suew.de bestellt und dann in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Der Preis beträgt pro Box bei Abholung 49,99 Euro. Versand ist gegen einen Aufpreis von sieben Euro möglich.