Ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer ist von der Polizei am Freitag gegen 23 Uhr an der Kreuzung Nordring/Marktstraße in Landau zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt worden. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen, weshalb die Polizisten nachforschten. Sie stellten fest, dass dem 27-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden war. Außerdem fiel ihnen auf, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Doe Polizei leitete ein Strafverfahren ein.