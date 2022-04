Am Montag, 25. April, ist Weltpinguintag, und der wird auch im Landauer Zoo begangen. „Humboldt-Pinguine brauchen Schutz“, heißt es dann. Seinen Ursprung hat der Tag einem kuriosen Umstand zu verdanken: Wissenschaftler auf der amerikanischen McMurdo-Station in der Antarktis bemerkten, dass jedes Jahr exakt am 25. April die Adéliepinguine nach vielen Monaten auf See in ihre Brutkolonie an Land zurückkehren. Der Tag des Erscheinens der Pinguine wurde für die Forscher zu einem eigenen Feiertag.

Der Zoo Landau und die in Landau ansässige Artenschutzorganisation „Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins“ will auf die Gefahren aufmerksam machen, die dem Humboldt-Pinguin drohen. In seinem Verbreitungsgebiet, das sich von Peru bis Südchile an der südamerikanischen Westküste erstreckt, lauern viele menschengemachte Gefahren. Beim Jagen verenden Humboldt-Pinguine in Fischernetzen. Die industrielle Fischerei fängt ihnen die Nahrungsgrundlage vor dem Schnabel weg. Illegaler Guanoabbau, unkontrollierter Tourismus und Eier-Sammler verringern die Bruterfolge. Verschmutztes Wasser und Plastikabfall im Meer stellen weitere Gefahrenquellen dar und der Klimawandel verschärft die Situation durch das häufigere Auftreten des El Nino-Phänomens, was durch ausbleibende Fischschwärme und heftigen Regen wiederum den Bruterfolg verringert. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion steht der Humboldt-Pinguin als „gefährdet“.

Außerdem ist zudem das Hauptverbreitungsgebiet der Art im Norden Chiles durch den Bau von Industriehäfen akut bedroht. Mit einer internationalen Online-Petition appelliert Sphenisco an die chilenische Regierung, diese Bauvorhaben nicht zuzulassen. Am Sonntag, 24. April, wird das Team von Sphenisco ab 11 Uhr an der Pinguin-Anlage im Zoo mit einem Infostand vertreten sein. Die Petition ist online zu finden unter: www.regenwald.org/petitionen.