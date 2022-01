Der Landauer Peter Karl wird in seiner Rolle als Zauberkünstler Ted Louis gleich mehrmals im SWR-Fernsehen zu sehen sein. Am Dienstag, 25. Januar, wird ab 23 Uhr ein 30-minütiges Portrait in der Reihe „Unsere Fastnacht-Stars“ gesendet. Am 27. Februar übernimmt Ted Louis zusammen mit Sitzungspräsident Andreas Knecht die Moderation der “Badisch-pfälzischen Fastnacht“ im SWR. Die rund dreistündige Sendung beginnt um 20 Uhr, kündigt Karl an.

Für Sendung: Karl sucht Wohnwagen

Da aber auch schon weitere TV-Projekte in Planung seien, sucht Karl einen Wohnwagen, der ab Anfang Februar als Kulisse an verschiedenen Orten in der Pfalz dienen soll. Aber Achtung: Der Wohnwagen werde farblich an das Outfit des Künstlers angepasst – „natürlich reversibel“, versichert der Inhaber des Landauer Gloria-Kulturpalasts. Interessenten können per E-Mail an info@ted-louis.de Kontakt mit dem Künstler aufnehmen.