Peter Kallusek ist ein Grüner der ersten Stunde. 30 Jahre führte er die Partei an der Südlichen Weinstraße. Über einen, der zeigt, dass nett sein in der Politik möglich ist.

Der VW Golf mit dem „Atomkraft? Nein danke“-Aufkleber in der Hofeinfahrt hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber wer es mit dem Wort Nachhaltigkeit ernst meint und nicht nur davon beim Grillabend mit den Akademikernachbarn Gebrauch macht, um gut anzukommen, fährt die Karre nun mal, bis sie auseinanderfällt. Ehrensache für Peter Kallusek, der kein Auslaufmodell ist, obwohl er nach über 30 Jahren als Vorsitzender der Grünen an der Südlichen Weinstraße sich kürzlich von dem Posten verabschiedet hat. An ihm lässt sich die Entwicklung dieser Partei eindrücklich nachzeichnen.

Kallusek führt in sein Haus, es gibt frisch gekochten Kaffee, im Hintergrund zahlreiche Bücher. Die Welt erschließt sich einem eben auch oft im Wort, vor allem im geschriebenen. Die Welt von Peter Kallusek, 69, inzwischen Rentner, beginnt jedenfalls in Kandel. Sein Vater stammt aus Tschechien, seine Mutter aus Hessen, es hat sie in die Südpfalz verschlagen. Noch heute spricht der Grüne keinen Dialekt. „Wir haben am Anfang nichts verstanden“, sagt Kallusek. Als er sechs Jahre alt ist, zieht er mit seinen Eltern in ein Haus nach Insheim, in dem er heute wieder lebt. Kalluseks Vater stirbt früh, die Mutter wird zur prägenden Figur – auch politisch. „Ich hatte eine unheimlich liberale Mutter. Unser Haus war früh eine Art Jugendzentrum, es war immer offen“, erzählt Kallusek.

Früh engagiert er sich in der Anti-AKW-Bewegung

Ernsthaft politisiert wird der Südpfälzer im Studium. Er hat sich in Pforzheim für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. Es ist das Jahr 1979. Die RAF ist in Stammheim gestorben, die deutsche Linke ist moralisch und mental am Ende, die Sponti-Bewegung übt sich formell nur noch im Steinewerfen auf Polizisten. In dieser Atmosphäre des Umbruchs beginnt Kallusek, sich für die aufkommende Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung zu interessieren. Es ist nach wie vor Kalter Krieg, die Supermächte rüsten gigantisch auf. Der junge Student protestiert gegen Castor-Transporte, besetzt bei Demos auch Gleise, etwa in Lauterburg. „Ich fand und finde es eben nach wie vor unverständlich, auf eine Technik wie die Atomkraft zu setzen nach den Erfahrungen von Hiroshima und Nagasaki“, sagt er.

Nach dem abgeschlossenen Studium beginnt Kallusek seine berufliche Karriere bei der Bundesanstalt für Ernährung in Hohenheim. Dort setzt er seine Kenntnisse im Bereich der Markt- und Meinungsforschung ein, prüft mit den Kolleginnen und Kollegen unter anderem, wie sich die Deutschen ernähren – und zieht Schlüsse. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl beispielsweise sei über Wetterdaten nachvollziehbar gewesen, wie die Menschen mit Blick auf den Zug der Fallout-Wolken reagierten, so Kallusek. „Wir konnten sehen, wo aufgrund dessen kaum Salat oder Gemüse gekauft wurde, weil die Leute vor der Verstrahlung Angst hatten.“

„Der Kreisverband war zerstritten“

Dass Peter Kallusek mit diesem Lebensweg wie gemacht war für die Grünen, ist ziemlich eindeutig, dass er aber auch eintrat in die Partei, davon überzeugte ihn Hans-Jürgen Lutz. Der Insheimer Ur-Grüne sprach Kallusek an, ob er sich nicht vorstellen könnte, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Und der sagte zu. Kallusek war zu dieser Zeit bei der Telekom in Bonn beschäftigt, arbeitete auch dort im Bereich Markt- und Meinungsforschung. Seinen Lebensmittelpunkt hatte er jedoch wieder nach Insheim verlagert, seine älter gewordene Mutter brauchte seine Unterstützung. „Es war eine harte, aber auch tolle Zeit. Ich bin jeden Tag mit dem Zug gependelt, habe während der Fahrten auch viel kommunalpolitisch vorbereitet“, so Kallusek.

Es dauerte auch nicht lange, da wurde er gefragt, ob er den Vorsitz der Kreis-Grünen an der Südlichen Weinstraße übernehmen wolle. Und so wurde er 1995 Chef. „Die Anfangszeit war schwierig. Der Kreisverband war zerstritten“, sagt Kallusek. Deshalb sei es ihm am Anfang vor allem darum gegangen, Transparenz unter allen rund 50 Mitgliedern herzustellen, um neues Vertrauen zu schaffen. Heute gehören dem Kreisverband über 200 Menschen an. Kallusek, der auch im Verbandsgemeinderat Herxheim und Ausschüssen des Kreistages saß, sagt, die Selbstwirksamkeit der Grünen sei erst über den Eintritt in die Gemeinderäte möglich geworden, den berühmten Marsch durch die Institutionen. „Doch das war nicht einfach. Wir waren für viele Vertreter der damals bereits etablierten Parteien Sonderlinge.“

Heute sind Grüne im Playboy und Waffenkenner

Dieses Bild hat sich gewandelt. Neulich hat Grünen-Chef Felix Banaszak dem Playboy ein Interview zum Thema Feminismus und Männlichkeit gegeben, einem Magazin, das damit bekannt geworden ist, nackte Frauen in Hochglanz zu präsentieren. Es ist noch nicht allzu lange her, da wäre er dafür beim Parteitag mit Stricknadeln aufgespießt worden. Und der Grünen-Spitzenpolitiker und Ukraine-Chefunterstützer Anton Hofreiter kann Waffengattungen vermutlich genauso gut bestimmen wie die Tiere des Waldes. Die Grünen sind eben inzwischen eine breit aufgestellte Partei.

Nicht nur deshalb wirkt Peter Kallusek wie ein Gegenmodell zu den noch teilweise sehr angepassten Obergrünen. Nach wie vor trägt er Vollbart, dazu gerne Sandalen, die Jutetasche muss bei wichtigen Terminen immer dabei sein. Was ihn jedoch von vielen Kritikern des Mitte-Kurses seiner Partei unterscheidet, ist fehlender Sarkasmus, fehlende Schärfe, Zynismus sowieso nicht. Kallusek ist stets freundlich, zuvorkommend, ein Gentleman in Birkenstock. Er zeigt, dass nett sein in der Politik möglich ist. Und der Zweifel keine Schwäche, sondern Stärke sein kann. Er sagt zum Beispiel: „Frieden schaffen ohne Waffen ist kein Spruch, sondern ein Auftrag, immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, Konflikte ohne weitere Gewalt zu lösen. Gleichzeitig erkenne ich an, dass die Ukraine das Recht haben muss, sich selbst zu verteidigen und wir ihr dabei helfen müssen.“ Wegen dieser Überzeugung ist er seit über 20 Jahren in der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationales als deren Sprecher aktiv.

Von seiner Partei wünscht er sich klarere Sprache

Kallusek wird nun politisch etwas kürzer treten, doch Politik treibt ihn nach wie vor um. Viele Jahre engagierte er sich bei der Telekom im Betriebsrat. Arbeitnehmerrechte, Solidarität, das sind für ihn keine Floskeln. Wenn er aber nicht gerade über die Folgen des B10-Ausbaus für den Pfälzerwald nachdenkt oder den Klimawandel, dann ist Kallusek gerne mit seiner Partnerin auf dem Rad unterwegs, vor allem interessieren ihn Radreisen entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.

Ein Grüner zu sein, das ist für Kallusek nicht nur eine Parteimitgliedschaft, sondern eine Lebensweise. Deshalb wünscht er sich von seiner Partei auch häufiger eine Sprache, die Menschen besser verstehen, prägnanter müsse sie sein, weniger Kreuzberg-Deutsch. Bei all den Krisen dieser Welt blickt dieser sanfte Mann mit den tiefen Überzeugungen dennoch positiv nach vorne: „Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Denn ich habe Vertrauen darin, dass sich die Menschheit besinnt.“ Und vielleicht wird ihn sein klappriger Golf bei dieser Reise in die Zukunft ja noch einige Jahre begleiten.