Nach 31 Jahren an der Spitze des Kreisverbandes SÜW der Grünen hat Peter Kallusek jetzt Abschied genommen. Er kandidierte nicht wieder für den neuen Vorstand. Bei der Jahreshauptversammlung würdigen die Mitglieder ihn für über drei Jahrzehnte währendes ehrenamtliches Engagement mit Standing Ovations. Peter Kallusek habe den Kreisverband über drei Jahrzehnte hinweg als verlässliche und besonnene Persönlichkeit geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sein Einsatz war stets von Überzeugung getragen und eng mit den grünen Grundwerten verbunden.“

Neben der Verabschiedung und der Wahlnachlese zur Landtagswahl standen die Neuwahlen des Vorstands im Mittelpunkt.

Der Vorstand

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich aus Simone Fischer-Gora, Andreas Fladung, Schakeela Stark und Peter Ziegler zusammen.

