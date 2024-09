Die Tierrechtsorganisation Peta hat die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet. Lob gibt es dabei auch für Landau.

Bereits zum achten Mal hat Peta bundesweit Universitätskantinen zu Aspekten rund um das Thema Veganismus befragt. Basierend auf den Antworten der 37 teilnehmenden Studierendenwerke wurden Auszeichnungen im Sinne gastronomischer Sterne verliehen. Die Mensa und Cafeteria in Landau des Studierendenwerks Vorderpfalz hat dabei drei Sterne bekommen.

Wie aus der Mitteilung von Peta hervorgeht, werden in der Mensa und Cafeteria in Landau täglich vegane Hauptspeisen wie Nudelgerichte, vegane Schnitzel und Currygerichte angeboten. In der Vorlesungszeit werden etwa 700 Gerichte täglich ausgegeben, wovon 50 bis 60 Prozent vegan sind. In der vorlesungsfreien Zeit gibt es einen rein veganen Speiseplan. Darüber hinaus befindet sich ein Angestellter aktuell in der Ausbildung zum vegan-geschulten Koch. Und der Dessertbereich werde derzeit durch einen veganen Rezeptwettbewerb optimiert.

Die Beurteilungskriterien von Peta bezogen sich unter anderem auf das tägliche und vielfältige Angebot an veganen Gerichten sowie die spezielle Schulung des Personals. Auch das vegane Angebot an Vor- und Nachspeisen sowie Snacks ging in die Bewertung mit ein. Zudem wurde berücksichtigt, ob Aktionswochen oder -tage zum Thema vegane Ernährung veranstaltet werden. Wie sich die jeweilige Mensa im Laufe der Jahre entwickelt hat, spielte ebenfalls eine Rolle.