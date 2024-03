Die Tierrechte-Organisation Peta hat auf die Beißattacke des Hundes eines Betrunkenen am Sonntag am Landauer Hauptbahnhof reagiert. Dabei waren drei Menschen verletzt und eine Polizistin von dem Tier angegriffen worden. Peta fordert die Landesregierung auf, in Rheinland-Pfalz einen Hundeführerschein einzuführen. „Das Problem liegt meist nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern“, so Peta-Fachreferentin Annika Lewald. Für den Hundeführerschein müssten künftige Halter bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs und ein Praxisseminar absolvieren. Peta verweist darauf, dass Niedersachsen bereits vor Jahren einen Sachkundenachweis für Hundehalter eingeführt habe und es in der Folge nachweislich weniger Vorfälle mit bissigen Tieren gegeben habe. Berlin und Bremen seien diesem Vorbild gefolgt. Ansonsten gebe es einige Städte, die den Erwerb des Hundeführerscheins mit einer befristeten Hundesteuer-Befreiung belohnen. Ein verpflichtender Hundeführerschein könne zudem dazu beitragen, Spontankäufe von Hunden zu vermeiden. Gerade haben die Tierheime wieder über Überfüllung geklagt.