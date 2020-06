Wie steht es um den Arbeitsmarkt der Stadtverwaltung? Die Corona-Pandemie bringt einige Schwierigkeiten in der Auszubildendensuche mit – genügend Stellen stehen bereit. Zur Unterbringung der Mitarbeiter gibt es ein neues Gebäude.

„650 Beschäftigte von A wie Abfall bis Z wie Zoo sind bei der Stadtverwaltung tätig“, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) am Freitag bei der Vorstellung des neuen Dienstgebäudes in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2. Die Stadt will auch künftig ein breit aufgestellter Anbieter für Arbeits- und Ausbildungsplätze sein. Das ist durch Corona allerdings nicht ganz so einfach, wie Hirsch weiß: „Das Problem liegt im Moment beim Erreichen der Jugendlichen. Berufsorietierung über die Schulen oder Ausbildungsmessen, wo wir sonst immer unterwegs sind, ist momentan nicht möglich“, sagt er.

Deshalb bekommen die Anzeigen in verschiedenen Medien und Mitarbeiterwerbung in Sozialen Medien für die Stadtverwaltung eine größere Bedeutung. „Wir hatten in den letzten Jahren immer viele Stellen zu besetzen und wollen auch weiterhin die ganze Bandbreite bespielen – sei es für Bewerber mit mittlerer Reife oder Bachelorabschluss. Wir wollen jungen Menschen eine Perspektive bieten“, sagt Hirsch. Diese Bandbreite reiche von Berufsfeldern wie der Fachkraft für Bäderbetriebe über Bibliotheksangestellte bis hin zum Verwaltungsfachangestellten. Die Zahl und die Breite der Ausbildungsangebote soll künftig intensiviert werden.

1100 Quadratmeter für rund 125.000 Euro

Es seien etliche Projekte wegen Corona ausgefallen oder mussten verschoben werden. Auch Mitarbeiter waren von der Krankheit betroffen. Zudem funktionierten Lieferketten nicht optimal. Aber: Die Stadtverwaltung sei gut durch die Pandemie gekommen, sagt Hirsch. „Wir sind aber noch nicht über den Berg.“ Deshalb gilt sowohl im neu angemieteten Gebäude in der Klaus-von-Klitzing-Straße in dem sich künftig die interne Abteilung des Ordnungsamts, sowie die publikumsintensiven Abteilungen Straßenverkehr, allgemeinde Ordnungsaufgaben und Ausländerwesen finden, als auch in den restlichen städtischen Dienststellen: Zutritt nur mit Terminvereinbarung. „Wir müssen darauf achten, das Infektionsrisiko gering zu halten, damit die Infrastruktur bestehen bleibt“, sagt der Christdemokrat.

Die Stadt hat sich beim neuen Gebäude für ein Mietverhältnis entschieden, da nicht abzusehen sei, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Themen wie Digitalisierung und Home-Office auch nach der Pandemie spielen dabei eine Rolle. Die gemietete Etage umfasst 1100 Quadratmeter, 26 Büros, zehn Dienstparkplätze, zwei Umkleiden, einen Archivraum und sanitäre Anlagen inklusive Duschen. Die Jahresmiete liegt bei rund 125.000 Euro.