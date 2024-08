Am Montag und Dienstag konnte die Firma Südmüll bei der Abfuhr der Gelben Säcke nicht alle vorgesehenen Orte anfahren. Darüber hat die Landauer Firma, die vom Dualen System für die Abholung der Wertstoffsäcke engagiert ist, die Kreisverwaltung SÜW informiert. Grund dafür sei Personalmangel. Im Verlauf der Woche könne es zu weiteren Verzögerungen auch in den anderen Sammelbezirken kommen. Die Mitarbeitenden seien bemüht, bis zum Ende der Woche die Rückstände aufzuholen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Gelben Säcke bis zur Abholung bereitgestellt zu lassen. Bei Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger direkt mit Südmüll in Verbindung setzen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 7701001.