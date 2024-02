Die Stadtbildpflege beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) hat eine neue Leiterin: Gönül Kuru. Gleichzeitig übernimmt die gebürtige Landauerin die Zuständigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, wird die 46-Jährige in einer Mitteilung zitiert. Nach einer Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Landau machte Kuru eine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin, arbeitete dann in diversen Bereichen der Stadtverwaltung. Sie ist zudem ehrenamtlich als Preisermittlerin für das statistische Landesamt unterwegs, notierte jeden Monat, was etwa Brot, Heizöl oder ein Haarschnitt aktuell in Landau kosten – zur Erfassung der Inflationsrate. Derzeit absolviert Gönül Kuru berufsbegleitend ein Studium der Verwaltungsbetriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie/RPTU in Kaiserslautern. Die Erfahrungen aus dieser Ausbildung möchte sie für ihre neuen Aufgaben beim EWL nutzen.