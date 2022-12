In der Kellereigasse in Godramstein hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Eine Pergola im zweiten Stock eines Wohnhauses stand in Flammen, wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Verletzt wurde niemand. „Wir hatten den Brand relativ schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass er sich auf den Dachstuhl des Wohnhauses ausbreitet“, berichtet Hargesheimer. Im Einsatz war neben 44 Feuerwehrkräften mit sieben Fahrzeugen auch die Energie Südwest. Eine der Stromleitungen, die im Stadtdorf auf den Dächern verlaufen, sei abgebrannt und nach unten gefallen, so Hargesheimer. „Es musste also alles erst einmal stromlos gemacht werden.“ Auf Wunsch des Hausbewohners wurde zudem das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen, um das beschädigte Dach wieder wetterfest zu machen. Verursacht wurde der Brand laut Polizeimitteilung von heißer Asche, die auf dem Balkon gelagert wurde und dort andere Gegenstände entzündete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.