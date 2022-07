Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) hat sich beim Land für eine Verlängerung der geplanten Pendler-Radroute bis nach Frankreich eingesetzt. Aktuell gehört die Strecke von Neustadt nach Landau zu einer von sieben landesweit geplanten Radrouten für Pendler. Gebhart unterstützt die Idee, diese über Bad Bergzabern bis nach Weißenburg zu verlängern und bat in einem Schreiben an Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) um Prüfung. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat bereits eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht. Gebhart sagte: „Unsere Region liegt an einer nationalen Grenze. Vor allem aber liegt sie im Herzen Europas. Es ist an der Zeit, die Lebensrealität der Menschen im Pamina-Raum auch bei der Planung der Verkehrswege zu berücksichtigen. Eine solche Radwegeverbindung wäre zudem ein guter Beitrag zum Klimaschutz.“