Bereits am Freitagmittag hat es in der Edenkobener Straße in Venningen einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 70 Jahre alter Pedelecfahrer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei hielt ein Fahrzeug neben dem Radweg an, während der Beifahrer zum Aussteigen seine Tür öffnete, ohne den passierenden Radverkehr zu beachten. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in die geöffnete Autotür. Er stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu.