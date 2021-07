Eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei einem Wildunfall zwischen Kapsweyer und Schweighofen auf dem für Radfahrer freigegeben Weg entlang der L546 leicht verletzt. Laut Polizei war die Frau am Donnerstag gegen 23.20 Uhr beim Versuch, einem Fuchs auszuweichen, auf die Fahrbahn gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.