Am Samstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pelec-Fahrerin und einem Kind, wie die Polizei berichtet. Die 67-Jährige war in Edesheim auf der Ludwigstraße von Hainfeld kommend unterwegs. Plötzlich sei ein zwölfjähriges Kind quer über die Fahrbahn gerannt, berichtete die Frau. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu Kollision kam. Sowohl die Pedelec-Fahrerin als auch das wurden bei den Unfall leicht verletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Vor Ort ermittelte Zeugen bestätigten den geschilderten Unfallhergang, teilt die Polizei mit.