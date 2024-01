Glück im Unglück hatte eine 58-jährige Pedelecfahrerin, die am Samstag gegen 14.20 Uhr in Maikammer von einem Auto erfasst wurde. Laut Polizei war ein 56-jähriger Autofahrer durch die Sonne geblendet worden, als er von der Immengartenstraße in die Johannes-Damm-Straße einfuhr. Deshalb habe er die Frau übersehen. Diese stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich leicht an Armen und Beinen, doch auch ihr Fahrradhelm zerbrach beim Aufprall auf die Straße. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.