Ein Radfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Unfall in der Nähe der Burg Landeck verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige mit seinem Pedelec von der Burg in Richtung Klingenmünster unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn und stürzte fast 20 Meter tief in den angrenzenden Weinberg. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Er hatte 1,5 Promille intus.