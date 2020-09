Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Heuchelheim-Klingen schwer verletzt worden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Demnach war der Mann ohne Helm auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg von Heuchelheim-Klingen in Richtung Niederhorbach unterwegs. An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls auf einem Wirtschaftsweg fahrenden, von rechts kommenden 55-jährigen Autofahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer krachte gegen das Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 4500 Euro.