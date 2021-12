Das gemeinsame Corona-Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße ist vom Gewerbepark am neuen Messegelände in die Arzheimer Straße 1 umgezogen, an den alten Standort des Gesundheitsamtes. Dort können sich ab sofort nach Terminvereinbarung enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten einem PCR-Test unterziehen, unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht. Für Selbstzahler, die beispielsweise für eine Reise einen PCR-Test benötigen, ist die Station nicht gedacht.

Die Station ist zunächst montags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Nach Angaben von Landrat Dietmar Seefeldt wurden am alten Standort allein seit Januar mehr als 12.500 Abstriche für PCR-Tests genommen. Dabei sind mehr als 3000 Helferstunden angefallen. Bis Mai hatte die Bundeswehr Personal dafür abgestellt. Seitdem wird das Testzentrum ausschließlich von Ehrenamtlern des DRK-Kreisverbands Südliche Weinstraße betrieben.

Ohne Einladung kein Test

Das Gesundheitsamt lässt allen Corona-Positiven ein Merkblatt zukommen, welches diese an ihre engen Kontaktpersonen weitergeben können. Darin wird ihnen ein interner Link zur Terminvergabe für einen PCR-Test mitgeteilt. Zum Test muss man das Merkblatt und die Terminbestätigung mitbringen und sich ausweisen können.

Das neue Diagnosezentrum funktioniert weiterhin als Drive-In. Das heißt, dass die möglicherweise Infizierten für den Abstrich im Auto sitzenbleiben können. Mit Wohnmobil oder Lastwagen sollte man nicht vorfahren, da die maximale Durchfahrtshöhe 2,20 Meter beträgt.

Was enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten darüber hinaus beachten müssen, und Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen finden sich auf der Homepage der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße unter dem Suchbegriff Corona.

Der Landrat überreichte den Helferinnen und Helfern im Testzentrum Weihnachtspräsente von Stadt und Kreis und Dankesurkunden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für ihren Einsatz zur Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes.