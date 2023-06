Die Landauer Paul-Moor-Schule hat den Leichtahtletik-Landesentscheid für Förderschulen mit dem Schwerpunkt für ganzheitliche Entwicklungen am Mittwoch in Speyer gewonnen und darf nun zum Bundesfinale nach Berlin. Das teilt Lehrer Thomas Mattheis mit. In den Disziplinen Weitsprung, Sprint, Weitwurf und 800m-Lauf hätten die Schüler hervorragende Leistungen gezeigt und mit vielen persönlichen Bestleistungen geglänzt. Das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in Berlin ist vom 17. bis 21. September. Rheinland-Pfalz wird dort von Schülern der Landauer Schule repräsentiert.