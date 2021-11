Die Paul-Moor-Schule feiert dieser Tage das 40-jährige Jubiläum ihrer Einweihung und Namensgebung am Standort Münchener Straße. Und dabei gibt es in der Landauer Schule noch einen weiteren Grund für zufriedene Gesichter: Sanierung und Umbau des Bewegungsbads sind im Zeitplan.

„In der Paul-Moor-Schul’ finden wir es alle richtig cool!“ So klang es jetzt über das Schulgelände der Landauer Förderschule mit Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Statt großem Schulfest gab es eine kleine Feierstunde, bei der von Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron und dem SÜW-Beigeordneten Ulrich Teichmann als Vertreter des Schulträgers Zweckverband der Paul-Moor-Schule gemeinsam mit Schulleiterin Dorothee Braun-Stickel sowie Johannes Stengel von der ADD ein Baum gepflanzt wurde – genauer gesagt eine japanische Zierkirsche.

„Die Paul-Moor-Schule ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Schullandschaft in Landau und der gesamten Region“, sind sich Ingenthron und Teichmann einig. „Und es ist wirklich begeisternd, mit welchem großartigen Engagement dort gelehrt und gelernt wird – immer mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. Und tatsächlich gelingt es in jedem Jahr, dass alle Absolventinnen und Absolventen einen Arbeitsplatz entweder auf dem ersten Arbeitsmarkt oder in gemeinnützigen Einrichtungen wie beispielsweise der Südpfalzwerkstatt in Offenbach finden.“ Eine Schule ganz auf der Höhe der Zeit, die, so hoffen die beiden Vertreter aus Stadt und Kreis, auch in den kommenden 40 Jahren weiter zahlreiche Kinder auf ihrem Weg begleiten wird.

Bewegungsbad soll Anfang 2022 fertig sein

Ebenfalls gute Neuigkeiten gibt es in Sachen Bewegungsbad: „Seit dem ersten Hammerschlag im Frühjahr dieses Jahres hat sich beim Umbau viel getan“, betont Landaus Bürgermeister. „Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan und wir sind guter Dinge, dass das Bad Anfang kommenden Jahres fertiggestellt und die Sportanlage durch die Schulgemeinschaft wie auch durch die Vereine endlich wieder genutzt werden kann.“

Rund drei Millionen Euro fließen in die Maßnahme, zu der auch die Modernisierung der Wärmeversorgung des gesamten Gebäudes zählt. Im Zuge der Arbeiten werden unter anderem die Gebäudetechnik ausgetauscht und das bestehende Bad durch eines mit modernem Edelstahlbecken sowie neuer Raumaufteilung und kinderfreundlichem Farbkonzept ersetzt. Auch die Fassade wird neu gedämmt und mit neuen Fenstern ausgestattet.