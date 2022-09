Das Landauer Bad an der Paul-Moor-Schule wird kurz nach der offiziellen Wiedereröffnung im Juni von Problemen heimgesucht: Es war einige Tage zu. Das melden Mitglieder eines Schwimmvereins, die das Bad nutzen wollen und laut eigener Aussage nicht über die Schließung am Montag informiert worden sind. Das Bad werde am Mittwoch wieder öffnen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Es habe eine Heizungsstörung gegeben, die bereits behoben sei. Zudem sei das Bad vier Tage im September wegen einer undichten Stelle am Wasserbehälter im Technikraum des Bads geschlossen gewesen. Diese habe auf die Schnelle nicht behoben werden können, so Stadtsprecherin Sandra Diehl, das werde in den Herbstferien geschehen. Die Verwaltung habe die Schließungen schnellstmöglich an die Vereine kommuniziert – auch in diesem Fall.