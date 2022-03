Nein, kein verfrühter Aprilscherz: Andreas Backmann bekam am Donnerstagabend seinen Trainerstuhl beim Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim vor die Eingangstore des Peter-Becht-Stadions gestellt. Keine 48 Stunden vor dem ersten Heimspiel in der Abstiegsrunde gegen den SV Steinwenden am Samstag um 16.30 Uhr. Dies bestätigte der Vereinsvorsitzende des SVR, Uwe Drews, der RHEINPFALZ auf Nachfrage.

Gräben zwischen Coach und Team

Als Grund für die Trennung nannte der Vorsitzende die Art von Backmann im Umgang mit seinen Spielern, die der Verein nicht mehr bereit war, mitzutragen. Zuvor hatte sich laut Drews der Mannschaftsrat gegen Backmann ausgesprochen, nachdem der Trainer Offensivspieler Serkan Toker am vergangenen Wochenende suspendiert hatte. Diese Suspendierung habe der Trainer zwar wieder aufgehoben, erzählt Drews, allerdings seien die Gräben zwischen Backmann und großen Teilen der Mannschaft, insbesondere dem jüngeren Teil des Teams, inzwischen zu groß gewesen. „Das Risiko, dass wir mit einer Mannschaft, in der die Hälfte nicht mehr hinter dem Trainer steht, in die folgenden wichtigen Spiele gehen, war uns zu groß“, erklärte Drews. Auf seiner Facebook-Präsenz dankte der Verein dem Ex-Trainer „von Herzen für sein Engagement“. Backmann selbst war direkt nach seiner Demission nicht zu erreichen.

Brechtel übernimmt

Bis zum Saisonende soll der Sportliche Leiter Patrick Brechtel die Mannschaft trainieren. Brechtel coachte das Team schon in den vergangenen Jahren als Spielertrainer bis zum Sommer 2021. In dieser Runde half er immer noch als Spieler aus.