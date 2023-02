Der Verein SÜW Annweiler hat in den vergangenen Jahren das Wanderwegenetz optimiert. Ehrenamtliche Wegepaten sorgen für die Qualitätssicherung, indem sie „ihren“ Weg zweimal jährlich abwandern überprüfen. Wenn nötig, bringen sie neue Schilder an oder melden dem Tourismusbüro, wenn Wegstücke drohen zuzuwachsen oder ein Baum den Weg versperrt. Es werden weitere Unterstützer benötigt, denn derzeit sind einzelne Wege nicht betreut. Interessenten können sich unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de melden.