Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitagmorgen durch sein rücksichtloses Fahrverhalten eine Fußgängerin in Steinfeld gefährdet hat. Laut Polizei wollte die Passantin den Fußgängerüberweg in der Weinstraße überqueren. Der Autofahrer, der angerast kam, legte im letzten Moment eine Vollbremsung hin. Die Passantin stürzte beim Ausweichen, der Fahrer machte sich aus dem Staub. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340.