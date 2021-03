Das hätte böse enden können: Am Donnerstag kurz nach 17 Uhr meldeten Passanten der Polizei, dass sich die Bahnschranke in der Eisenbahnstraße in Edesheim nicht mehr öffne. Zwischenzeitlich hätten auch Fußgänger den zweigleisigen Bahnübergang überquert. Laut Polizei war die Ursache ein defekter Zug auf der Bahnstrecke zwischen Edesheim und Landau. Bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle musste der Bahnübergang abgesichert werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei mahnt: Wer als Fußgänger den Übergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert, muss mit einem Bußgeld von 350 Euro rechnen.