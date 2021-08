Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr haben das Ordnungsamt der Stadt Landau und die Polizei eine Party in den Weinbergen zwischen Landau-Süd, Wollmesheim, Impflingen und dem Ebenberg aufgelöst. Das haben die Stadtverwaltung und die Polizei am Freitag auf Anfrage bestätigt. Das Ordnungsamt schätzt die Teilnehmerzahl auf etwa 70, kann dazu aber keine genaueren Angaben machen, da die meisten Partygäste beim Auftauchen der Ordnungskräfte das Weite gesucht haben. Trotzdem sei es gelungen, von mehreren Teilnehmern die Personalien festzustellen. Die Verwaltung konnte aber noch keine Angaben dazu machen, was den offenbar überwiegend jungen Leuten zur Last gelegt wird – vermutlich handelt es sich um Verstöße gegen Corona-Auflagen. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Ärger mit größeren Partys gegeben, insbesondere im Naturschutzgebiet am Ebenberg. In der Folge hatte die Stadt den Sportcampus im Südpark geöffnet, um jungen Leuten, die in der Pandemie viel Verzicht geübt hatten, eine Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen. Allerdings war auch dort anfangs eine Party aus dem Ruder gelaufen. Seitdem hört man aber nichts mehr von Problemen. Zuletzt hatte eine Party in Abrisshäusern in Mörzheim für Aufsehen gesorgt.