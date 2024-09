Vor 40 Jahren wurde die erste Partnerschaft von protestantischen Christen aus der Pfalz mit presbyterianischen Christen aus Ghana ins Leben gerufen. Es begann unter anderem mit einer Frauengruppe der Johanneskirche in Landau, heute aktiv als Verein „Freundeskreis Ghana“. Erstmals nach der Pandemie sei nun eine persönliche Begegnung wieder möglich, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Pfälzer begrüßen zehn Besucher, davon zwei in Landau. Am morgigen Sonntag, 10.30 Uhr, ist in der Johanneskirche ein Gottesdienst zum 40-jährigen Bestehen dieser Partnerschaft – mit Gästen aus Ghana und Pfarrer Christoph Krauth.