Die E-Ladesäule am Kleinen Platz in Landau gibt momentan aufgrund eines defekten Teils keinen Strom. Ein Ersatzteil wurde von der Energie-Südwest (ESW) nachbestellt und wird sobald es eingetroffen ist eingebaut. Wie lange der Lieferprozess dauert, kann die ESW nicht sagen. Bis dahin wird die Säule mit einer Art Hut mit Defekt-Symbol abgehängt. Auch die Parkverbotsschilder werden in der Ausfallzeit abgeklebt. Bis die Säule repariert ist, dürfen sich auch Kraftfahrzeuge ohne elektrischen Motor auf die beiden zugehörigen Parkplätze stellen.