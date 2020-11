Neue Prozessoren und neue Platinen machen es möglich: In Landau können Parktickets an den Automaten künftig kontaktlos bezahlt werden. Wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mitteilt, bekommen die über 100 Parkscheinautomaten in Landau in den nächsten Wochen ein neues Innenleben, die Arbeiten haben bereits begonnen. Bürger haben am Ticketautomaten künftig drei Möglichkeiten: Sie können klassisch mit Münzgeld zahlen, kontaktlos mit Bankkarte oder per App mit dem Smartphone. Dabei kann das neue kontaktlose Verfahren mit der NFC-Technologie genutzt werden. Das heißt, der Datenaustausch funktioniert nur im Bereich weniger Zentimeter und erfolgt verschlüsselt. Bankkarten, die ein blaues Wellensymbol tragen, sind dafür ausgerüstet, teilt der EWL mit. Smartphones können das ebenfalls leisten, Banken stellen spezielle Apps dafür zur Verfügung. Das Handyparken per App habe den Vorteil, dass keine Parkscheine mehr ausgedruckt werden und die Daten bei den Ordnungskräften direkt einsehbar sind. Über die App könne das Parkticket auch bequem verlängert werden.