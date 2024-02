Das kostenpflichtige Parken an den Sportstätten im Westen der Stadt ist ein Faustschlag ins Gesicht der Amateursportler.

Es ist kein Karnevalsscherz. Die selbst ernannte Sportstadt Landau bittet Sporttreibende und Fans kräftig zur Kasse. Sie hat damit ein trauriges Alleinstellungsmerkmal. In keiner anderen Kommune im weiten Umkreis wird für das Parken an Sportstätten Geld verlangt, auch an den unzähligen Plätzen der Vereine in Karlsruhe kann man kostenlos sein Fahrzeug abstellen.

Die Maßnahme ist ein Faustschlag ins Gesicht des Amateursports und des Ehrenamts. Vielleicht noch getragen von einer finanziell gut situierten Klientel, die meist noch nie einen Jugendlichen trainiert hat oder beim Vereinsfest hinter der Theke stand. Die Gebühren haben eine fatale Außenwirkung.

Es ist sehr löblich, dass die Parteien der demokratischen Mitte auf vielen Ebenen Populismus und Extremismus gemeinsam entgegentreten. Doch wenn die Lokalpolitiker bei solch elementaren Entscheidungen nicht miteinander kommunizieren oder gar streiten wie die Kesselflicker, ist das Wasser auf die Mühlen der örtlichen „Weidels oder Wagenknechts“. Frei nach dem Motto: „Für die ganze Welt haben wir Geld, doch die eigenen Leute werden dafür schamlos abgezockt.“