Ganz schreckliche Nachrichten vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Wie der Betrieb mitteilt, gibt es derzeit technische Probleme mit einigen Parkscheinautomaten. Der Betrieb stehe mit dem Hersteller in Verbindung, der die Defizite bei der Stromversorgung beheben werde, sagt EWL-Vorstandsmitglied Falk Pfersdorf. Der Betrieb bittet um Verständnis. Die Stadtverwaltung weist in dem Kontext darauf hin, dass im Auto eine Parkscheibe auszulegen ist, wenn kein funktionierenden Automat in der Nähe ist.

Lieber EWL, dieser Nackenschlag ist hart und schmerzhaft, aber er wird uns nicht umhauen. Gemeinsam gehen wir gestärkt aus der Situation hervor. Wir Bürger haben vollstes Verständnis für die Probleme. Seien Sie sich gewiss: Wir werden uns gedulden. Lassen Sie sich die Zeit, die sie brauchen. Wir warten gerne. Auch wenn’s viel länger dauern sollte.