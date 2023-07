In etlichen Städten rings um den Erdball wird schon länger immer samstagsvormittags zusammen gelaufen. Die Aktion nennt sich Parkrun. Am 9. September um 9 Uhr gibt es auch in Landau den ersten fünf Kilometer langen Parkrun auf dem ehemaligen LGS-Gelände. Bürgermeister Maximilian Ingenthron hat sich jetzt mit dem Organisationsteam zu einem Testlauf getroffen. Den ersten Parklauf hatte es im Oktober 2004 in London gegeben. Heute gibt es den Lauftreff weltweit an über 2000 Standorten. Ingenthron hofft, dass der Landauer Lauf Anlass zur Teilnahme am Bréal-Marathon in Landau im kommenden Jahr wird. Was ist die Idee? Der Parkrun ist ein Lauftreff, der überall nach festen Regeln und zur gleichen Zeit stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt kein Zeitlimit. Start und Ziel beim Landauer Parkrun wird in unmittelbarer Nähe des Aussichtsturms sein. Die Strecke führt die Läuferinnen und Läufer zweimal durch den Sport- und Freizeitcampus. Geführt wird die Gruppe von Markus Bayer, Vera Keller und Sophia Berlin.

Weitere Informationen zu Parkrun gibt es unter www.parkrun.com.de. Das Organisationsteam in Landau hat bei Instagram unter „bringing_parkrun_to_landau“ eine eigene Seite eingerichtet.