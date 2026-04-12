Die Neugestaltung des Parkplatzes in der Löhlstraße am Nordeingang des Landauer Stadions ist fast abgeschlossen. Der einst geschotterte Platz wurde inzwischen gepflastert, die Beleuchtung erneuert. Zudem wurden E-Ladesäulen installiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, darf auf dem Parkplatz während des von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, stattfindenden Maimarkts auf dem Alten Messplatz eine Stunde lang kostenlos mit Parkscheibe geparkt werden. Die Idee dazu hatten mehrere Beschickerinnen und Beschicker, wie es heißt. Die Stadt betont, es sei ein Testlauf.