Der Schotterparkplatz in der Landauer Reiterstraße, Ecke, Weißquartierstraße, wird am Montag gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, dient der Platz bis September als Baumateriallager. Dabei geht es um die Verlegung von Fernwärmeleitungen. Die Stadtverwaltung lässt neue Leitungen in der Reiterstraße, in der Moltkestraße ab Höhe Reiterstraße bis einschließlich Marienring verlegen. Nach Mitteilung der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft ergeben sich wegen der Bauarbeiten Einschränkungen im Busverkehr der Linie 535.